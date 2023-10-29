الحصان الأسود.. شباب طنطا يهزم بتروجيت بهدفين دون مقابل مواليد 2003

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أحمد جودة - القاهرة - حقق شباب طنطا فوزًا غاليًا على بتروجيت بهدفين دون مقابل فى المباراة التى أنتهت منذ قليل والتى اقيمت على ملعب طنطا عصر اليوم فى اطار بطولة الجمهورية.

شباب طنطا يهزم بتروجيت بهدفين دون مقابل مواليد 2003

وأحرز اهداف المباراة اللاعب أقطاي عبد الله، وبهذا الفوز يدخل فريق طنطا المربع الذهبى ويستحق لقب الحصان الاسود للبطولة حيث لم يشارك الفريق منذ فترات كبيرة اللعب مع الكبار.

وقدم علاء عكاشة الشكر للجهاز الفني واللاعبين وقدم الشكر أيضا للجماهير الكثيرة التى امتلاءت بها مدرجات نادى طنطا الداعمين للفريق.

وأعرب عكاشة أن هناك مكافأت مالية للاعبين ستصرف قبل لقاء المقاولون الأسبوع القادم.