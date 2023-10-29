3 أخطاء للسويسري مارسيل كولر وقعت بالأهلي في بئر الفشل أمام صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، في فخ الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وخسر النادي الأهلي، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب سارسفيلد في بريتوريا، على أن ينتظر مباراة الإياب لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

ودخل الشياطين الحمر المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو وصلاح محسن.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلًا من: ويليامز، ثم كيكانا، كوتزي، عبد المنعم بوطويل، مودوا، موكيانا، موديبا، أليندي، زاوني، سيرينو، ماسيكو.

ونرصد 3 أخطاء وقع فيها كولر في المباراة أدت إلى الهزيمة من خلال التقرير الآتي:

1- "صلاح محسن"

قرر كولر الاعتماد على خدمات صلاح محسن مهاجم الفريق في الخط الأمامي في التشكيل الأساسي منذ بداية المباراة، رغم عودته من إصابة خلال الفترة الماضية.

وعاد محسن إلى المشاركة الأساسية سريعًا، رغم افتقاده حساسية المباريات بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، وبالتالي ظهر بمستوى متواضع وخسر أغلب الكرات المشتركة.

2- "ترك المساحات"

دخل كولر المباراة بشكل ضاغط في البداية حتى الربع ساعة الأولى، حتى قرر التراجع وترك الكرة للفريق الخصم، معتمدًا على الهجمات المرتدة.

الأمر الذي كلف فريقه فقدان الكرة في وسط الملعب وخسارة تلك المنطقة بالكامل للفريق الخصم، والذي أجاد فيها خاصةً مع تمتع لاعبيه بالسرعات.

3- "الاندفاع"

مع بداية الشوط الثاني، قرر المدير الفني الاندفاع نحو دفاعات الفريق المنافس، على حساب الناحية الدفاعية ما جعل هناك مساحات كبيرة خلف مدافعيه.

ونجح صن داونز في استغلال اندفاع المارد الأحمر للخطوط الأمامية، إلى أن استطاع اختراق الدفاع وإيجاد مساحات، وهو ما ساعده في التسديد من خارج المرمى، وإحراز هدف الفوز.

