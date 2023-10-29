هدف هالاند الثاني أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في تسجيل هدف المان سيتي الثاني في شباك مانشستر يونايتد في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

هدف هالاند الثاني أمام مانشستر يونايتد

وجاء هدف النرويجي في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من برناردو سيلفا، ليتقدم المان سيتي بهدفين دون رد حتى الآن.

وتبث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.