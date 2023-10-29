عاجل.. محمد صلاح يكتب التاريخ ويحقق رقم قياسي مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رقم قياسي مع الريدز وذلك بعد هدفه في شباك نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يحقق رقم قياسي

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لصالح فريق ليفربول في الدقيقة الثانية والسبعين حيث استغل خطأ كبير من حارس نوتنجهام فورست ليسجل الهدف الثالث.

وبهذا الهدف اليوم أصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل في أول 5 مباريات على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثالث بعد كلًا من هاري تشامبرز في عام 1922 وجون ألدريدج في عام 1987.

وساهم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل 18 هدف في آخر 14 مباراة له مع نادي ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.