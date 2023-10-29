نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زمالك 2003" يهزم الجونة برباعية ويتصدر دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق 2003 كل من؛ إبراهيم صلاح مديرا فنيا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربا لحراس المرمي، ورضا عبد الواحد إداريا، ومحمود سعيد اخصائيا للإصابات والتأهيل، ورفعت حمدي مسؤولا للمهمات.

