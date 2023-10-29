نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أسباب وراء سقوط الأهلي في عقدة صن داونز للمرة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في إنهاء عقدته أمام نظيره ماميلودي صن داونز بعد خسارته في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي بالموسم الحالي.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره ماميلودي صن داونز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في مدينة "بريتوريا" بجنوب إفريقيا، ليتأزم موقف المارد الأحمر في التأهل لنهائي البطولة القارية قبل مباراة الإياب.

هناك عدة عوامل تسببت في سقوط النادي الأهلي للمرة السادسة على التوالي أمام ميلودي صن داونز في بطولات إفريقيا حيث خسر في أربع مباريات وتعادل في مباراتين خلال آخر ست مباريات جمعت الفريقين.

أسباب خسارة الأهلي أمام صن داونز

١- غياب عناصر هامة

يأتي في مقدمة الأسباب التي أدت إلى خسارة الأهلي أمام صن داونز مساء الأحد غياب بعض العناصر الهامة عن تشكيلة الفريق الأحمر ابرزهم محمود كهربا وحسين الشحات.

٢- غياب الضغط

افتقد لاعبو النادي الأهلي الضغط على حامل الكرة والذي جاء منها الهدف الأول من تسديدة بعيدة المدى بارتياحية سكنت شباك محمد الشناوي.

٣- خطأ الشناوي المتكرر

محمد الشناوي لم يتعلم من الدرس واستقبل هدف بالكربون في مرماه من مسافة بعيدة جدا ويتحمل الحارس مسؤولية جزء كبير منه.

٤- الإرهاق وتوالي المباريات

من العوامل التي تسببت في خسارة الأهلي أمام سوليوود حالة الإجهاد والارهاق الذي يعاني منها لاعبي الاهلي بسبب ضغط المباريات والسفر ونقص الاكسجين بالاضافه إلى سقوط الامطار وهي الاجواء الذي لم يعتاد عليها اللاعبين.

٥- التحكيم

لعب التحكيم أيضا دور في سقوط الأهلي أمام صن داونز مساء الأحد، حيث ظهر الحكم المباراة ضعيف الشخصية وتغاضى عن بعض القرارات التحكيمية لصالح النادي الاهلي منها ركله جزاء واضحه لم يحتسبها الفريق الأحمر.