مبابي يمنح باريس فوزاً صعباً على بريست

مبابي يمنح باريس فوزاً صعباً على بريستسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائية قاد بها باريس سان جيرمان إلى فوز صعب على مضيفه ستاد بريست 3-2، يوم الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز ليل على موناكو 2 - صفر، ومونبيلييه على تولوز 3 - صفر، وميتز على لوهافر سلبيا، وحقق سان جيرمان الفوز الثالث على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر نيس، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

وتقدم سان جيرمان بهدفين سجلهما وارين زايري إميري وكيليان مبابي في الدقيقتين 16 و28. بعدها رد ستاد بريست بهدفين سجلهما ستيف موني وجيرمي لي دوارون في الدقيقتين 43 و52.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن مبابي خطف هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 89.

وفي المباراة الثانية، فاز ليل على موناكو بهدفين نظيفين أحرزهما إيفان كافاليرو وبافودي دياكيتي في الدقيقتين 32 و.42 ورفع ليل رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد موناكو عند 20 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز مونبيلييه على تولوز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أكور أدامز (هدفين) في الدقيقتين 13 و72 وخليل فياض في الدقيقة .63

ورفع مونبيلييه رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام تولوز، الذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الرابعة، تعادل ميتز مع لوهافر سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث عشر.