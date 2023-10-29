صلاح يقود ليفربول للفوز بثلاثية على نوتنغهام

صلاح يقود ليفربول للفوز بثلاثية على نوتنغهامواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - صفر على ضيفه نوتنغهام فورست، يوم الأحد، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون على مضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر، وأستون فيلا على ضيفه لوتون تاون 3 - 1، فيما تعادل برايتون مع ضيفه فولهام 1 - 1.

وعلى ملعب (آنفيلد)، معقل ليفربول، افتتح البرتغالي ديوغو جوتا التسجيل لمصلحة ليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 2 - صفر.

وواصل ليفربول سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف صلاح الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، ليواصل التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي.

وكان صلاح أحرز هدفين في مرمى كل من برايتون وإيفرتون في المرحلتين الماضيتين بالدوري الإنجليزي، قبل أن يضيف هدفا في شباك تولوز الفرنسي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 8 أهداف، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة الهدافين خلال الموسم الحالي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير، فيما يتربع النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على الصدارة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم بالبطولة مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد نوتنغهام، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.