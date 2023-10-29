نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوضع خطة المرحلة المقبلة.. قرارات هامة تنتظر الزمالك في أول اجتماع مجلس إدارة غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، اجتماعه الأول مساء غدًا الإثنين، بمقر النادي، بعد نجاح ساحق للقائمة الموحدة في الانتخابات الأخيرة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة سيجتمع لاتخاذ بعض القرارات الهامة في اجتماعه الأول، وذلك لوضع خطة المرحلة المقبلة للنادي.

وأكد المصدر، إنه من بين هذه القرارات، سيتم إسناد منصب المدير التنفيذي للنادي للمهندس هشام نصر، لمدة 3 أشهر، وذلك لحين تعيين مدير تنفيذي جديد.

وتابع، كما سيتم تكليف اللواء أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة بملف كرة القدم بالنادي، وخاصة ما يخص الفريق الأول لحل المشاكل، وتجديد عقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة.

وأوضح، من المقرر أن يتم إسناد ملف قناة الزمالك إلى هاني شكري عضو مجلس الإدارة، وذلك لإعادة هيكلة القناة، وملف التسويق بالاشتراك مع أحمد خالد حسانين عضو المجلس.

وأكمل، سيتم إسناد ملف فريق الصالات والسباحة إلى محمد طارق ورامي نصوحي، وملف الألعاب النسائية بالنادي إلى نيرة الأحمر.

واختتم المصدر: "من المقرر أن يتم إسناد ملف شركة الكرة والاستثمار إلى هاني بزري عضو مجلس الإدارة، ومحمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر".

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نايل 2023-2024.

