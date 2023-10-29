نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف فودين اليوم أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في تسجيل هدف المان سيتي الثالث في شباك مانشستر يونايتد في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

هدف فودين اليوم أمام مانشستر يونايتد

وجاء هدف فودين في الدقيقة الثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة من إيرلينج هالاند، ليتقدم المان سيتي بثلاثية دون رد حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس على نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.