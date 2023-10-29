نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبا في قائمة البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد أبوجبل، أحمد صبحى

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، اسحاقو يعقوبو، محمود الجزار، معاذ الحناوي، محمد بسيوني

خط الوسط: محمد فتحي، محمود سيد، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد سعيد، احمد مدبولى، احمد ياسر، إبراهيم حسن، محمود قاعود، جريندو

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل.

يسعى بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية للاعبين خلال بعض التدريبات وحسم الفوز في المواجهة المقبلة وتحقيق أول ثلاث نقاط من عمر البطولة.

ويتذيل فريق البنك الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" دون نقاط حيث تلقى الهزيمة في 4 مباريات أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبى.