نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تراكم البطاقات.. صن داونر يفقد لاعبا جديدا أمام الأهلي في مباراة العودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه نادي صن داونر الجنوب إفريقي، غياب لاعب خط الوسط، موكوينا، عن مواجهة الأهلي، وذلك بسبب تراكم البطاقات في المباراة التي جمعت فريقه أمام القلعة الحمراء.

ويغيب اللاعب عن مواجهة المارد الاحمر في القاهرة، لينضم إلى قائمة الغيابات.

مواجهة على صفيح ساخن

وأصبحت مواجهة العودة في القاهرة، على صفيح ساخن بعد هزيمة الأهلي بهدف نظيف في الذهاب.

ويمتلك المارد الأحمر، أفضلية كبيرة في القاهرة، عكس اللعب في جنوب افريقيا والذي يعانى الأهلي من أجل الفوز.

وتقام المواجهة الأربعاء المقبل، الموافق الأول من شهر نوفمبر، على ستاد القاهرة الدولي.

