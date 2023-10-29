نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مانشستر سيتي اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم أضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا، قبل أن يسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 24، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

