نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر سيتي أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مانشستر سيتي اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 26 من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 49 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا.

قبل أن يسجل فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من إيرلينج هالاند.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 24، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.