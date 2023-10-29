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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة ديربي مانشستر".. هالاند كابوس مسرح الأحلام يقود السيتي لاكستاح اليونايتد في البريميرليج

"نتيجة ديربي مانشستر".. هالاند كابوس مسرح الأحلام يقود السيتي لاكستاح اليونايتد في البريميرليج، ينتظر عشاق ومحبي الدوري الإنجليزي والبطولات الأوروبية، مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي مساء اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية في جوجل، عن مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في ديربي مدينة مانشستر.

"نتيجة ديربي مانشستر".. هالاند كابوس مسرح الأحلام يقود السيتي لاكستاح اليونايتد في البريميرليج

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من خلال السطور التالية.

"نتيجة ديربي مانشستر".. هالاند كابوس مسرح الأحلام يقود السيتي لاكستاح اليونايتد في البريميرليج

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نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كان يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024

وكان يحتضن ستاد ملعب أولد ترايفود معقل الشياطين الحمر المباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وكانت أنطلقت صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان،والثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وافتتح التسجيل في المباراة الدبابة النرويجية هالاند في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعدما وقف على تنفيذ ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو نتيجة عرقلة رودري هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، سددها هالاند متقنة على يسار الحارس.

وأضاف هالاند مهاجم السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد تمريرات متتالية وصلت إلى بيرناردو سيلفا أرسلها عرضية من الناحية اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها هالاند برأسية رائعة داخل الشباك.

وأختتم التسجيل في المباراة اللاعب فيليب فودين في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني باللقاء، بعد تمريرة بيتية من ايرلنيج هالاند وصلت إلى فودين استغلها وسدد الكرة صوب المرمي لتسكن الشباك معلنه عن الهدف الثالث، وينتهي اللقاء بفوز السيتي بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يبقى مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

"نتيجة ديربي مانشستر".. هالاند كابوس مسرح الأحلام يقود السيتي لاكستاح اليونايتد في البريميرليج

تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة ايريك تين هاج المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، جوني إيفانز، لينديلوف.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كما كان كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، وجاء التشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

خط الوسط: رودري، فيل فودين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

وكانت تنتقل مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزيعبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقلة الحصرية لمباريات البطولات الكبرى، وبالتحديد قناة Bein sports HD 1، ويتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة.