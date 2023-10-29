كريم الديبس: سنقاتل في مباراة العودة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية

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أحمد جودة - القاهرة - قال كريم الديبس لاعب النادي الأهلي أن الفريق سيقاتل في مباراة العودة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية من الدوري الإفريقي.

كريم الديبس: لدينا تركيز في مباراة الإياب وسنحاول إسعاد الجماهير بالفوز

وصرح كريم الديبس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة" أبو ظبي الرياضية":"حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية ولكن التوفيق لم يحالفنا".

وأكمل: "قلة التركيز اليوم هي سبب الرئيسي في دخول في مرمنا الهدف أمام صن داونز".

وتابع: "أغلقنا صفحة مباراة اليوم وسنبدأ الاستعداد بعد ذلك لمباراة الإياب أمام صن داونز".

وأضاف: "كان هدفنا في مباراة اليوم هو الخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة".

واختتم: "لدينا مباراة الإياب وسنسعى لتحقيق الفوز على صن داونز والتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة".

وخسر الأهلي من نظيره صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.