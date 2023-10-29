نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار منذ قليل على مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الحالي 2023-2024، والتي شهدت مباريات نارية بالبريميرليج.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ونجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون رد، بينما حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

ويواصل فريق توتنهام هوتسبير صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد نظيره أرسنال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، متساويا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

١- توتنهام 26 نقطة

٢ – آرسنال 24 نقطة

٣- مانشستر سيتي 24 نقطة

٤- ليفربول ٢٣ نقطة

٥- أستون فيلا ٢٢ نقطة

٦ – نيوكاسل يونايتد ١٧ نقطة

٧- برايتون ١٧ نقطة

٨- مانشستر يونايتد ١٥ نقطة

٩- ويستهام يونايتد ١٤ نقطة

١٠- برينتفورد ١٣ نقطة

١١- تشيلسي ١٢ نقطة

١٢- وولفرهامبتون ١٢ نقطة

١٣- كريستال بالاس ١٢ نقطة

١٤- فولهام ١١ نقطة

١٥- نوتينجهام فورست ١٠ نقاط

١٦- إيفرتون ٧ نقاط

١٧- بورنموث ٦ نقاط

١٨- لوتون تاون ٥ نقاط

١٩ – بيرنلي ٤ نقاط

٢٠ – شيفيلد يونايتد نقطة واحدة