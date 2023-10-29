انت الان تتابع خبر خسارة كروية صادمة وغير متوقعة".. ترتيب محمد صلاح بين أغلى 10 لاعبين في أفريقيا 2023 سيفاجئكم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خسر النجم محمد صلاح صدارة قائمة أغلى اللاعبين العرب والافريقيين بعدما تجاوزه النجم النيجيري فيكتور اوسمين لاعب نابولي الايطالي.

أحتل النجم المصرى محمد صلاح المركز الثانى فى قائمة أغلى النجوم الأفارقة بقيمة تسويقية تصل لـ65 مليون يورو، بالتساوى مع المغربى أشرف حكيمى نجم باريس سان جيرمان الفرنسى بـ65 مليون يورو.

ويأتى النجم النيجيرى فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولى الإيطالى، فى صدارة قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة فى العالم، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "ترانسفير ماركت" العالمى، بقيمته التسويقية التى تبلغ 120 مليون يورو

وضمت قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة فى الوقت الحالى كلاً من:

1- فيكتور أوسيمين – 120 مليون يورو

2- محمد صلاح – 65 مليون يورو

3- أشرف حكيمي – 65 مليون يورو

4- إسماعيل بن ناصر – 40 مليون يورو

5- أندريه أونانا – 40 مليون يورو

6- فرانك أنجويسا – 40 مليون يورو

7- محمد قدوس – 40 مليون يورو.

8- أمين جويري – 35 مليون يورو

9- بريان مبيومو – 35 مليون يورو

10- نايف أكرد - 35 مليون يورو