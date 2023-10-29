أحمد سامي يحصد جائزة أفضل لاعب في بيراميدز لشهر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - حصد أحمد سامي مدافع بيراميدز جائزة أفضل لاعب في الفريق السماوي خلال شهر أكتوبر الجاري، بعد مستواه المميز خلال الدوري المصري الممتاز.

أحمد سامي أفضل لاعب في بيراميدز

بسبب ظهوره مع نادي ببراميدز بشكل مميز في مباريات الفريق بشهر أكتوبر الجاري.

يستأنف نادي ببراميدز تدريباته مساء الغد على ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

وحقق بيراميدز الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد المقاولون العرب.