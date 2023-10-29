نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نجوم الدوري الفرنسي استعدادهم لخوض مباريات الدوري على رأسهم المصري مصطفى محمد نجم المنتخب الوطني ونانت والذي ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

يحتل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 10 أهداف، حيث نجح في التتويج باللقب في الموسم الماضي برصيد 29 هدف.

تراجع مصطفى محمد نجم نانت إلى المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف بفارق 5 أهداف عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.



واصل مصطفى محمد سلسلة نتائجه المخيبة في التسجيل، حيث لم يسجل في خسارة نانت في الجولة الماضية من لانس بخماسية نظيفين.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن..

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 10 أهداف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

4 - وسام بن يدر - موناكو - 5 أهداف

5 - موسى التعمري- مونبيليه- 5 أهداف

6 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

7 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

8 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 4 أهداف

9 - أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

10 - تاكومي مينامينو - موناكو - 3 أهداف