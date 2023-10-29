عاجل.. تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رودي جارسيا لمدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ميلان، مساء اليوم على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ميلان في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: ميريت.

في خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - ناتان - ماريو روي.

في خط الوسط: إلماس - لوبتكا - زيلينسكي.

في خط الهجوم: بوليتانو - راسبادوري - كفاراتسخيليا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD، بتعليق "حازم عبدالسلام".