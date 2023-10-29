نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين الذين يتنافسون على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدفه الثامن في البريميرليج في الموسم الحالي ليتساوى مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام صاحب المركز الثاني ويطمح النجمين في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.



مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يواصل احتلاله لصدارة جدول الهدافين حتى الآن في الموسم الحالي برصيد 11 هدف بعدما نجح في تسجيل هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يطمح النجم النرويجي في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

6 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال - 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون - 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف