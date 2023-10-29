عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق نابولي، مساء اليوم على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ميلان الرسمي ضد نابولي في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: كالابريا - بيبر كالولو - توموري - ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: يونس موسي - كرونيتش - ريندرز.

في خط الهجوم: بوليسيتش - اوليفيه جيرو - رفائيل لياو.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD، بتعليق "حازم عبدالسلام".