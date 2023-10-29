نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يجهز على روما ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الفوز أمام نظيره روما بنتيجة هدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الحالي 2023-2024.

أحداث مباراة إنتر ميلان ضد روما اليوم في الدوري الإيطالي

شهدت الدقيقة السادسة من زمن المباراة ضياع فرصة هدف محقق لصالح فريق إنتر ميلان وذلك بعدما سدد اللاعب هاكان كرة قوية ارتطمت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 15 من عمر اللقاء تصدى روي باتريسيو حارس روما، لمحاولة هدف محقق من ماركوس تورام نجم إنتر ميلان من أمام المرمى مباشرة.

وأحرز ماركوس تورام هدف إنتر ميلان في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله فيديريكو ديماركو، وسدد كرة رائعة داخل شباك باتريسيو حارس الذئاب.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإيطالي

بهذا الفوز احتل إنتر ميلان صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 25 نقطة، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 14 في المركز الثامن.