نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يهزم سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تحقيق الفوز أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد "جهاز الرياضة العسكري"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل طلائع الجيش بعد هذا الفوز المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في آخر وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

سجل جودوين شيكا أوكوارا أول أهداف اللقاء لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من يسري وحيد من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها أوكوارا برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأهدر بول جوليوس لاعب طلائع الجيش انفرادًا تامًا بمرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 88، وذلك لتمكن الحارس محمد بسام من التصدي للكرة.

وكاد مروان عثمان أن يسجل هدف التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 3+90، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها ببراعة محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

