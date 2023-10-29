تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيموني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ألافيس، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الأحد 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي لمواجهة ألافيس

في حراسة المرمى: أوبلاك

في خط الدفاع: سافيتش - فيتسل - هرموسو.

في خط الوسط: مولينا - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي.

في خط الهجوم: جريزمان - موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ألافيس

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 3.