نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد روما اليوم الأحد 29-10-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول الكروي الأول بنادي إنتر ميلان فوزا صعبا أمام نظيره روما بنتيجة هدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الحالي 2023-2024.

نتيجة مباراة إنتر ميلان ضد روما

وكانت صافرة بداية المباراة قد انطلقت في السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

وأحرز ماركوس تورام هدف المباراة الوحيد لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 81 من عمر اللقاء بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله فيديريكو ديماركو، وسدد كرة رائعة داخل شباك باتريسيو حارس الذئاب.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإيطالي

بهذا الفوز احتل إنتر ميلان صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 25 نقطة، في حين تجمد رصيد روما عند النقطة 14 في المركز الثامن.