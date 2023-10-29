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أحمد جودة - القاهرة - اعتلى فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إنتهاء مباريات الأسبوع الحادي عشر من منافسات البطولة برصيد 29 نقطة، وحل فريق النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بينما تزيل فريق الرائد الجدول برصيد 5 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال في الصدارة

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد إنتهاء مباريات الأسبوع الحادي عشر من منافسات البطولة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. موقف فريق الهلال

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:_

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الأول الهلال برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثاني النصر برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثالث التعاون برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الرابع الفتح برصيد 23 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. موقف فريق الأهلي

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الخامس الأهلي برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز السادس الاتحاد برصيد 21 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز السابع الاتفاق برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثامن الفيحاء برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز التاسع ضمك برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال في الصدارة

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز العاشر الوحده برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الحادي عشر الشباب برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثاني عشر الرياض برصيد 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. موقف فريق الخليج

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثالث عشر الخليج برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الرابع عشر الطائي برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الخامس عشر أبها برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز السادس عشر الأخدود برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز السابع عشر الحزم برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. المركز الثامن عشر الرائد برصيد 5 نقاط.

