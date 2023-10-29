هالاند: كانوا يغنون لي "روي كين" ولا أعلم السبب (شاهد القصة)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عقب فوز فريقه على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مذهل، فوز رائع وكانت مباراة لا تصدق وكذلك الفريق، وخاصة ذلك الفتى (برناردو سيلفا إلى جواره)".

هالاند يُعلق على الهدف الثالث

وأعرب: "رأيت فيل (فودين) يتواجد وحيدا وبالتالي كان الأمر بسيطا".

واستطرد: "قدمنا مستوى رائعا وسيطرنا على المباراة، كل لاعب في مانشستر سيتي قدم مستوى مذهلا".

وأردف: "أعتقد أنه ذلك أفضل مستوى لنا هذا الموسم من حيث السيطرة على المباراة وتقديم كرة القدم التي نريدها، الأمر لم يكن سهلا، ولكن الطريقة التي قمنا بها كانت رائعة".

وتطرق لركلة الجزاء التي سجل منها الهدف الأول قائلًا: "شاهدتها وكانت واضحة، شاهدتها على الشاشة، ومن ثم كان الأمر بعد ذلك يتعلق بالتركيز والتسجيل".

واستكمل هالاند: "كان الناس يغنون لي "روي كين" بعد ركلة الجزاء، لا أعلم السبب، حيث تعرضت لهجوم وضغوط، ولكني سجلت هدفين وهذا شئ ممتع، وكان شعورًا رائعًا"

وكان روي كين عندما كان لاعبًا لمانشستر يونايتد تسبب في إصابة قوية لـ والده "ألفي هالاند".

وأكمل: "كان لدي الكثير من الفرص وكان بمقدوري تسجيل المزيد من الأهداف، ولكن عندما يتواجد زميلك في مكان أفضل، عليك التمرير له، الأمر بتلك البساطة".

واختتم: "بالطبع، الفوز على اليونايتد له طابع خاص لكن في الصورة الأكبر هذه 3 نقاط فقط، علينا التمتع بثبات المستوى طوال الموسم، لا يزال هناك 84 نقطة، وبالتالي الأمر يتعلق بحصد النقاط الثلاث كل أسبوع".

وسجل هالاند هدفين وصنع الثالث، ليقود مان سيتي لحصد 3 نقاط ثمينة، رفعت رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الثالث.