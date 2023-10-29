حمدي فتحي بالكوفية الفلسطينية مع الوكرة قبل انطلاق مباراة أم صلال في الدوري القطري

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أحمد جودة - القاهرة - دعم حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، شعب فلسطين في المباراة التي أقيمت أمام أم صلال على استاد الجنوب المونديالي في الدوري القطري الممتاز.

حمدي فتحي بالكوفية الفلسطينية مع الوكرة

وظهر حمدي فتحي، بإرتداء كوفية فلسطينينة، قبل مباراة فريقه الوكرة القطري، أمام أم صلال، كما حرص باقي اللاعبين على ارتداء الكوفية الفلسطينية أثناء نزولهم إلى أرض الملعب.

وتعاقد نادي الوكرة القطري مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بمقابل ٣.٢٥ مليون دولار.

وشارك حمدي فتحي في فوز الوكرة على نظيره أم صلال، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري القطري، واحتضن اللقاء ملعب "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نجوم قطر.