نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذكرتي تعلن عن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الإفريقي دون الإعلان السعة المحددة.

الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة صن داونز

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من الجهات الأمنية الموافقة على حضور الجماهير مباراة الإياب أمام صن داونز بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب إفريقيا مساء اليوم متجهًا إلي القاهرة استعدادًا لمواجهة صن داونز.

وخسر الأهلي من نظيره صن داونز بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد القاهرة.

