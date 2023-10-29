نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي والوداد في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الترجي والوداد في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب اليوم.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد قد حقق الفوز على حساب الترجي بهدف دون رد في المباراة التي كانت على ملعب مركب محمد الخامس.

موعد مباراة الترجي والوداد

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات مباراة الترجي والوداد يوم الأربعاء القادم في إطار إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي على ملعب رادس.

وتنطلق مباراة الترجي والوداد في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة