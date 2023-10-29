هالاند يعادل رقم اليونايتد ويصل للهدف رقم 200 في مسيرته الكروية

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره فريق مانشستر يونايتد، وذلك بفوز الضيوف فريق السيتي بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد معقل الكتيبة الحمراء.

هالاند للهدف رقم 200 في مسيرته الكروية

ونجح اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ23 عاما في الوصول للهدف رقم 200 خلال مسيرته الكروية، بعد تسجيله هدفين في مباراة اليوم في شباك اليونايتد.

وجاءت أهداف هالاند الـ200 بقميص الفرق المختلفة على الصعيد التالي:

20 هدفا مع فريق مولده النرويجي.

29 مع فريق سالزبورغ النمساوي.

86 مع فريق بروسيا دورتموند الألماني.

65 هدفا مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

هالاند يعادل أهداف مانشستر يونايتد في الدوري

وعقب تسجيل هدفين في مرمى فريق مانشستر يونايتد، نجح اللاعب النرويجي في الوصول للهدف رقم 11 له مع فريق السيتي هذا الموسم في الدوري، ليعادل عدد أهداف فريق مانشستر يونايتد في الموسم الجاري.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فريق مانشستر سيتي إلى النقطة 22 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز محتلا المرتبة الثالثة، فيما يقع فريق مانشستر يونايتد في المرتبة الثامنة برصيد 15 نقطة.