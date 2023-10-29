نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. هزيمة في بريتوريا والبحث جاري عن صفقات وموعد وصول البعثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

هزيمة جديدة في بريتوريا

تلقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي هزيمة جديدة في مدينة بريتوريا، وذلك بهدف نظيف أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي، في إطار مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

واستقبلت شباك الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52 من أحداث المباراة، عن طريق تسديدة اللاعب

ثابيلو ماسيكو.

البحث عن صفقات يناير

تبحث لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن تدعيمات جديدة للفريق، وذلك في لدعم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد مركز المهاجم أبرز ملفات البحث، من لجنة التخطيط والتعاقدات، وكذلك المدرب السويسري مارسيل كولر.

ويعتبر الثنائي صلاح محسن والفرنسي أنطوني موديست أبرز المرشحين في قائمة الراحلين عن فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال الانتقالات القادمة.

موعد وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي مطار جوهانسبرج عقب المباراة مباشرة، متجهة ناحية القاهرة، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق في الساعات الأولى من صباح الغد، على متن طائرة خاصة.

صن داونز يفتقد صخرة الوسط في مباراة العودة

يغيب لاعب الوسط تيبوهو موكوينا عن مباراة الإياب أمام الأهلي بالقاهرة، وذلك لحصوله على بطاقتين صفراء في مباراة اليوم أمام فريق الأهلي، وكذلك المباراة الماضية أمام فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل.