نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. اجتماع أول منتظر وفرصة أخيرة للكولومبي وحقيقة تجديد عبد الشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

اجتماع أول لمجلس إدارة الزمالك

يجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الأولى بشكل رسمي مساء الغد، وذلك عقب تسلم المهمة من اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في الفترة الماضية.

وينتظر جمهور القلعة البيضاء، قرارات المجلس الجديد في الاجتماع الأول لهم عقب الفوز في الانتخابات.

ومن المقرر أن يضع حسين لبيب الرئيس الجديد للقلعة البيضاء، العديد من الخطوط العريضة وتكلفة أعضاء مجلس الإدارة، بمهام وملفات داخل القلعة البيضاء.



مجلس الزمالك يمنح أوسوريو فرصة أخيرة

كشف مصدر خاص للفجر الرياضي عن منح مجلس إدارة نادي الزمالك الضوء الأخضر للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل الاستمرار في مهام عمله كمدير فني للفريق، ودعمه خلال الفترة المقبلة.

وطلب مسؤولو القلعة البيضاء من الكولومبي، التركيز في الفترة المقبلة على تحقيق الانتصارات، والعمل على حسم الألقاب والبطولات.

وكشف المصدر أن الفوز ببطولة كأس مصر بمثابة فرصة أخيرة للكولومبي مع فريق الزمالك.

حقيقة تجديد محمد عبد الشافي

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في حسم ملف التجديد للعديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويعد اللاعب محمد عبد الشافي، أبرز لاعبي الزمالك في الجيل الحالي، ومن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتجمع جلسة قريبة اللاعب محمد عبد الشافي مع مسؤولين بالنادي، وذلك لمعرفة متطلبات اللاعب من التجديد أو الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري.

زمالك 2003 يتصدر دوري الجمهورية

تمكن فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003 من تحقيق الفوز على نظيره فريق الجونة برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجونة.

وبهذا الفوز استطاع فريق الزمالك مواليد 2003 من تصدر بطولة الجمهورية، عقب الوصول للنقطة 22 بعدما خاض 10 مباريات.

