الوداد يفوز علي الترجي.. ويضع قدمًا في نهائي الدوري الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - وضع فريق الوداد الرياضي المغربي قدمًا في نهائي بطولة الدوري الافريقي، بعد فوزه الثمين على فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي المركب محمد الخامس ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الافريقي.

نتيجة مباراة الوداد والترجي

شهدت المباراة تبادل السيطرة على الكرة من فريقي الوداد والترجي خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأحرز هدف الوداد الوحيد اللاعب هشام بوصفيان في الدقيقة 58 من من عمر الشوط الثاني.

وسيحاول الوداد تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم الاربعاء القادم من أجل الفوز ببطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

لعب الوداد المباراة بتشكيل مكوّن من:

يوسف المطيع وأيوب عملود ويحيى عطية الله وحركاس وأيمن أبو الفتح وزكريا الدراوي وسفيان أحناش ويحيى جبران ومحمد أوناجم وهشام بوصفيان والشرقي البحري