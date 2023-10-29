نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمات تلاحق تين هاج.. نتائج متراجعة ومستقبل مجهول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الهولندي تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد سلسة أزمات متعددة هذا الموسم والتي جاءت اخرها بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام الجار السيتي.

لكن السقوط أمام السيتي ليس أزمة اليونايتد الوحيدة، بل تأتي المعاناة على رأس الهولندي منذ بداية الموسم.



المصائب لا تأتي فرادى

مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الثامن في الدوري، واحتل المركز الثالث في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليس هذا وحسب، بل يواجه المدرب خلاف مع سانشو والذي تراشقت بينهم التصريحات، بالإضافة إلى قضية لاعبه أنتوني المتهم بالاعتداء على صديقته.

ويخوض اليونايتد مبارياته، منقوص العدد بسبب لعنة الإصابات.

ولم تعلق إدارة اليونايتد حول مستقبل الهولندي بعد الهزيمة، بينما يعيش الجماهير حالة من الحزن مع المستوى المتراجع.

