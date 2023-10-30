نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير يكشف مفاجأة بخصوص إمام عاشور.. سيف زاهر يصدم الأهلي بسبب موديست وكواليس أزمة أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار التوك شو وأبرز التصريحات الأخيرة على الساحة الرياضية من نجوم الوسط الرياضي:

شوبير يكشف مفاجأة بخصوص إمام عاشور

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "القصة كلها أن إمام عاشور عندما عاد من الإصابة كان لدى كولر رغبة فى سفره إلى تنزانيا فى مباراة الذهاب من بطولة الدوري الإفريقي الممتاز".

وتابع: "ولكن إمام كان لا يرغب فى السفر، ولكن بعد قرار كولر كان لدى إمام تفكير أنه سيشارك أساسيا، وذلك لم يحدث أو احتياطي وهو لم يحدث أيضًا، مما جعل إمام غير سعيد".

وواصل: "عندما عاد الأهلي للمران قبل مباراة الإياب كان إمام عاشور لا يتدرب بشكل جيد مما جعل كولر يتساءل عن سر ذلك واللاعب قال إنه مصاب، لذلك قرر كولر استبعاده من رحلة جنوب إفريقيا".

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سيف زاهر يصدم الأهلي بسبب موديست

وقال سيف زاهر عبر برنامجه بشأن موديست:" كولر قام بعقد جلسة مع اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، وحرص على اصطحاب الطبيب النفسي للفريق أحمد أبو الوفا".

وواصل:" كولر أكد لموديست أنه سيواجه ضغط كبير في الفترة الحالية، في ظل رغبته في الاعتماد عليه بشكل أساسي في خط الهجوم، كما طمأنه بأنه خارج التقييم في الفترة الحالية حتى شهر يناير، ولكن يجب الاندماج مع الفريق بشكل أكبر".

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هيثم شعبان يقترب من تدريب الداخلية

وقال هيثم شعبان في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "خلال 72 سيتم حسم وجهتي المقبلة".

وتابع: "هناك مفاوضات مع نادي الداخلية بالفعل وسيتم الحسم بعد مباراة الإسماعيلي، انهينا 80% من النقاط التي نتفاوض عليها والباقي سيكون على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "نتحدث عن بعض الأمور المادية والنواحي الإدارية وتدعيمات يناير، ميمي عبد الرازق قدم أداء جيد مع الفريق والتدعيمات في يناير لن تكون كبيرة".

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عدلي القيعي يعلق على عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك

واكد إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالته على أون تايم سبورت:" القضية الفلسطينية وحدت صفوف جماهير كرة القدم باختلاف انتمئاتها، في نفس الوجد يأتي مجلس جديد داخل نادي الزمالك، بعد تولي حسين لبيب قيادة القلعة البيضاء، ليرسل الأهلي خطاب تهنئة له، ليتم شكر القلعة الحمراء ودعوتهم لزيارة الأبيض".

ليرد عدلي القيعي قائلا:" الطبيعي أن يكون الأمر كذلك، الغير طبيعي هو وجود الخلافات بالشكل الذي رأه الجميع في السنوات الأخيرة".

وتابع:" سنة 76 و80 كنت داخل مجلس إدارة الأهلي، كان يوجد مكتب تنفيذي خاص وموحد للفريقين مكون من 3 أعضاء لكل فريق، مهمته الدفاع عن حقوق الأهلي والزمالك وتنفيذ فكرة احتراف، وكان أول اجتماع داخل القلعة البيضاء".

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كواليس أزمة أحمد عبد القادر

حسم عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، مصير نجم الفريق أحمد عبد القادر، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وانتشرت أنباء مؤخرا، حول وجود أزمة قوية بين المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، واللاعب بسبب بعض التصرفات على منصات السوشيال ميديا.

وأكد عدلي القيعي في تصريحاته لبرنامج جمهور التالته مع إبراهيم فايق:" كولر أكد في جميع تصريحاته السابقة، أنه لا يمتلك لاعب أساسي وآخر احتياطي، الأولوية لمن يجتهد في المران ويعطي 100% من مستواه الفني".

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حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح وزيزو

ترددت في الأيام الأخيرة، أخبار قريبة حول مفاوضات إدارة النادي الأهلي مع نجمي منافسه التقليدي، نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل.

وعلق عدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي، على مفاوضات الأحمر لضم أحمد فتوح وزيزو من الزمالك قائلا:" الأمر ليس أحمد فتوح أو زيزو فقط، ولا اسامه جلال وإسلام عادل، الطبيعي أن تدخل في مفاوضات مع لاعبين اقتربت عقودهم من الانتهاء".

وتابع:" هذا أمر طبيعي لتدعيم صفوفك، ولكن يجب توافر شرطين، أن لا يوجد أي تحايل أو تصرف غير قانوني، والثاني عو عدم تحريض اللاعب على الانقلاب أو افتعال أزمات مع ناديه".

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عمرو أدهم يصدم جماهير الزمالك

حرص عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على توضيح بعض الأمور التي تشغل اهتمام وحديث جماهير الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة، والذي يأتي في مقدمتها ستاد الزمالك.

وعلق عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحاته لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع سيف زاهر قائلا:" مانشستر سيتي قام ببناء ملعبه "الاتحاد" عام 2000 بتكلفة 110 مليون جنيه إسترليني".

وتابع:" موارد الزمالك في الوقت الحالي لا تسمح بإنشاء ستاد ومع ذلك لا بد من دراسة العائد من تلك الخطوة، أعتقد أنها لا تناسب الفترة الحالية، ولكن في القادم سوف يكون لها دور في التنفيذ".