أوسويرو يستقر على حارس الزمالك أمام زد بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو على حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مواجهة زد القادمة في مسابقة دوري نايل.

عواد أساسيًا أمام زد بالدوري

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة قد تلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف أمام إنبي ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل 2023-2024.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لمواجهة زد ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد ضيفًا ثقيلًا على منافسه الزمالك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد زد ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

من جانبه استقر المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو على إبقاء محمد عواد حارسًا لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال مواجهة زد القادمة.

ويدرس المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو إعطاء الفرصة كاملةً لمحمد عواد في قادم المباريات على حساب محمد صبحي.

