نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمباراة الداخلية بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي لمواجهة مضيفه فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 - 2024.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه أمام نظيره فريق الداخلية بالدوري العام.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الداخلية

ويأتي التشكيل المتوقع للدراويش في مباراة الغد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إياد العسقلاني - محمد نصر - محمد هاشم - حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - عمر الساعي.

خط الهجوم: ياو أنور - مروان حمدي.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الداخلية والإسماعيلي غدًا الإثنين في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة.