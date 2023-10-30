نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الفوز في الكلاسيكو.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق ريال مدريد المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، وملعب اللقاء والقنوات الناقلة، وذلك بعدما فاز على نظيره برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره برشلونة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت 28 أكتوبر، في كلاسيكو الأرض في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الليجا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفاليكانو في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره رايو فاليكانو، يوم الأحد المقبل في منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.