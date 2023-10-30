نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يعود من بعيد ويفرض التعادل على ميلان في قمة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي أمام نظيره فريق ميلان، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

افتتح أوليفيه جيرو لاعب فريق ميلان التسجيل عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله كريستيان بوليسيتش.

وأضاف جيرو الهدف الثاني لفريق ميلان من صناعة زميله دافيد كالابريا، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وعند الدقيقة 50 من زمن المباراة، نجح ماتيو بوليتانو في تسجيل الهدف الأول لفريق نابولي، من تمريرة زميله جيوفاني دي لورينزو.

وتمكن جياكومو راسبادوري من إدراك هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة 63، من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء إلى ناتان دي سوزا بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، في الدقيقة 89.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي بعد نهاية المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ميلان إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، كما ارتفع رصيد فريق نابولي إلى النقطة 18 في المركز الرابع.