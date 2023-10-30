نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد ميلان اليوم الأحد 29-10-2023 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد ميلان اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

أهداف مباراة نابولي ضد ميلان اليوم

افتتح أوليفيه جيرو لاعب فريق ميلان التسجيل عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة حاسمة من زميله كريستيان بوليسيتش.

وأضاف جيرو الهدف الثاني لفريق ميلان من صناعة زميله دافيد كالابريا، عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وعند الدقيقة 50 من زمن المباراة، نجح ماتيو بوليتانو في تسجيل الهدف الأول لفريق نابولي، من تمريرة زميله جيوفاني دي لورينزو.

وتمكن جياكومو راسبادوري من إدراك هدف التعادل لفريق نابولي في الدقيقة 63، من تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي بعد نهاية المباراة

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ميلان إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، كما ارتفع رصيد فريق نابولي إلى النقطة 18 في المركز الرابع.