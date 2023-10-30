نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يدخل في خلاف مع النصر السعودي.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في خلاف مع إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وذلك فيما يخص ملف تجديد عقده.

وكانت إدارة نادي النصر السعودي قد فتحت خطوط المفاوضات مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل تجديد عقده لاستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير برتغالية، أن إدارة نادي النصر السعودي، عرضت على رونالدو تجديد عقده حتى 2027، وهو ما رفضه اللاعب.

ويرغب رونالدو في التجديد مع النصر السعودي بعقد حتى موسم 2026، حيث توصل اللاعب والنادي إلى اتفاق على هذا النحو.

وقاد رونالدو فريق النصر السعودي لتحقيق لقب البطولة العربية في مطلع الموسم، ويرغب في حصد المزيد من الألقاب.

ومن المتوقع أن يعتزل رونالدو مع النصر، علمًا بأنه انضم إلى صفوف العالمي في شهر يناير من العام الحالي، بعقد ينتهي في 2025.