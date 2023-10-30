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أحمد جودة - القاهرة - اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي صدارة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف من 11 مباراة خاضها مع فريقه.

الدوري السعودي للمحترفين.. جدول ترتيب الهدافين

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية جدول ترتيب الهدافين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء منافسات الأسبوع الحادي عشر من البطولة.



وجاءت قائمة الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين كالتالي؛_

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافين

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر قائمة هدافين الدوري السعودي للمحترفين برصيد 11 هدف.

وحل ميتروفيتش لاعب الهلال في المركز الثاني برصيد 8 أهداف.

الدوري السعودي للمحترفين.. موقف تاليسكا في صراع الهدافين



وجاء جناح فريق النصر تاليسكا في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

ويحل مراد باتنا في المركز الرابع برصيد 7 أهداف.

ورفع موسى ديمبيلي رصيده من الأهداف ل 7 أهداف ليعتلي المركز الخامس.

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافين

الدوري السعودي للمحترفين.. موعد مباريات الأسبوع الثاني عشر



وتبدأ منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة القادمة 3 نوفمبر بثلاث مباريات قوية، وتستكمل منافسات البطولة يوم السبت 4 نوفمبر، بينما تختم مباريات الأسبوع يوم الأحد 5 نوفمبر.

الدوري السعودي للمحترفين.. كريستيانو رونالدو يحتل صدارة الهدافين

الدوري السعودي للمحترفين.. موقف فريق النصر والهلال



ويحتل فريق الهلال السعودي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، ويحل فريق النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

