أتلتيكو مدريد ينتصر على ألافيس بهدفين في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أتلتيكو مدريد.

نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وألافيس

وسيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات المباراة بشكل كامل أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس حيث استحوذ بصورة كبيرة على مجريات اللقاء.

وافتتح اللاعب رودريجو ريكيلمي التسجيل لفريق أتلتيكو مدريد في المباراة عند الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

واضاف اللاعب ألفارو موراتا الهدف الثاني لفريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس عند الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وسجل اللاعب اندير جيفارا هدف فريق ألافيس الوحيد في المباراة عند الدقيقة 96.

وبهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم.