نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد إنتهاء مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على إنتهاء مباريات اليوم الأحد والموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإسباني بفوز فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
كما شهدت مباريات اليوم في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني تعادل فريق أتلتيك بلباو أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدفين.
ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد إنتهاء مباريات اليوم الأحد:
- ريال مدريد: 28 نقطة
- جيرونا: 28 نقطة
- أتلتيكو مدريد 25 نقطة
- برشلونة: 24 نقطة
- ريال سوسيداد: 18 نقطة
- أتلتيك بيلباو: 17 نقطة
- رايو فاييكانو: 16 نقطة
- فالنسيا: 14 نقطة
- ريال بيتيس: 14 نقطة
- لاس بالماس: 14 نقطة
- أوساسونا: 13 نقطة.
- خيتافي: 11 نقطة
- إشبيلية: 9 نقاط
- فياريال: 9 نقاط
- قادش: 9 نقاط
- ديبورتيفو ألافيس: 9 نقاط
- ريال مايوركا: 8 نقاط
- سيلتا فيجو: 6 نقاط
- غرناطة: 6 نقاط
- ألميريا: 3 نقاط