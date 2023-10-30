نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد إنتهاء مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على إنتهاء مباريات اليوم الأحد والموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري في بطولة الدوري الإسباني بفوز فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

كما شهدت مباريات اليوم في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني تعادل فريق أتلتيك بلباو أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدفين.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد إنتهاء مباريات اليوم الأحد: