نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز أتلتيكو مدريد أمام ألافيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024 وذلك بعد فوز فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس بهدفين لهدف. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو أمام نظيره فريق فالنسيا بهدفين لهدفين في مباريات اليوم الأحد ببطولة الدوري الإسباني. ترتيب هدافي الدوري الإسباني وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق ألافيس: 1- جود بيلينجهام، (ريال مدريد) – 10 أهداف. 2- أنطوان جريزمان، (أتلتيكو مدريد) – 7 أهداف. 3- أرتيم دوفبيك، (جيرونا) – 5 أهداف. 4- ألفارو موراتا، (أتلتيكو مدريد) – 5 أهداف. 5- بورخا مايورال، (خيتافي) – 5 أهداف. 6- تاكيفوسا كوبو، (ريال سوسيداد) – 5 أهداف. 7- خوسيلو، (ريال مدريد) – 5 أهداف. 8- روبرت ليفاندوفسكي، (برشلونة) – 5 أهداف.