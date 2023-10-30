نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشخيص إصابة رونالدو وموقفه من مواجهة النصر والاتفاق في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فحوصات طبية على موضع إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

رونالدو كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر أمام الفيحاء، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشفت صحيفة الرياضية أن كريستيانو رونالدو، خضع لجلسة علاجية، على موضع إصابته في مفصل القدم.

وأكد الجهاز الطبي لفريق النصر السعودي بعد الفحص أن إصابة رونالدو عبارة عن كدمة كونها لم تتورم.

وأوضح الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي، أن الفحوصات تثبت سلامة أربطة الركبة لدى كريستيانو رونالدو، وأصبح من الممكن أن يشارك في تدريبات اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الاتفاق، غدًا الثلاثاء.

ويواجه النصر نظيره الاتفاق، غدًا الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.