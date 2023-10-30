نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف حظوظ الفريق في التأهل أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق السعيد نجم الأهلي السابق أن الفريق افتقد التحولات الهجومية في مباراة صن داونز وهو ما تسبب في عدم وجود شراسة هجومية

وقال طارق في تصريحات عبر برنامجه:"كورة كل يوم"، أن من المبكر الحكم على موديست في الوقت الحالي ولا بد أن يحصل على فرصته كاملة.

وتابع:"أخطاء وعيوب دفاع صن داونز ستظهر بشكل أكبر في مباراة الإياب مع ضغط الأهلي الهجومي".

وواصل:"الأهلي لا بد أن يهاجم بشراسة منذ بداية المباراة في الإياب، وأرى أن حظوظ تأهل الأهلي ٧٠%".