الرياضة

نجم الأهلي يكشف حظوظ الفريق في التأهل أمام صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق السعيد نجم الأهلي السابق أن الفريق افتقد التحولات الهجومية في مباراة صن داونز وهو ما تسبب في عدم وجود شراسة هجومية

وقال طارق في تصريحات عبر برنامجه:"كورة كل يوم"، أن من المبكر الحكم على موديست في الوقت الحالي ولا بد أن يحصل على فرصته كاملة.

وتابع:"أخطاء وعيوب دفاع صن داونز ستظهر بشكل أكبر في مباراة الإياب مع ضغط الأهلي الهجومي".

وواصل:"الأهلي لا بد أن يهاجم بشراسة منذ بداية المباراة في الإياب، وأرى أن حظوظ تأهل الأهلي ٧٠%".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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